Migranti

Migranti, Piantedosi: ''Presto sanzioni più efficaci per Ong''

Il ministro sottolinea che ''non può bastare una visita medica a bordo per depotenziare l'azione del governo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2022 - 00:20:52 Letto 731 volte

Il governo pensa a sanzioni più efficaci contro le Ong. Lo conferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che spiega: "Stiamo lavorando a una traccia normativa per rendere più efficace la non rassegnazione che l'Italia sia l'unico punto di sbarco: ci sarà un quadro di regole sulle Ong come navi private che ora sono senza regole e ci impongono le loro azioni".

Il ministro aggiunge che "non può bastare una visita medica a bordo per depotenziare l'azione del governo. Ci stiamo lavorando. Confido nelle prossime settimane e nei prossimi giorni".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Piantedosi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!