Migranti

Migranti, Piantedosi: ''Sicilia e Calabria non devono essere condannate a essere il campo profughi dell'Europa''

''Noi puntiamo a un'equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco'', ha detto il ministro Piantedosi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2023 - 19:03:43 Letto 711 volte

"Noi puntiamo a un'equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco, con il compito di sgravare Sicilia e Calabria. Queste due Regioni non devono essere condannate ad essere il campo profughi dell'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrando i giornalisti ad Agrigento.

"E' giusto creare i presupposto e le condizioni per una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale - ha proseguito Piantedosi - Abbiamo immaginato che il gravame non può riguardare solo la Sicilia e la Calabria". "Se si fa la mappatura cromatica dei porti che abbiamo indicato da quando siamo in carica si vede che c'è stata una equa distribuzione - dice - questa è unicamente la ragione della scelta degli altri luoghi di possibili sbarchi, per sgravare il più possibile la Sicilia e la Calabria. Che non devono essere condannati a essere il campo profughi dell'intera Europa. Lavoreremo affinché questa storia finisca al più presto".

Le navi Ong dirottate nei porti delle città a guida Pd? "Io ho il massimo rispetto per tutte le critiche, soprattutto quelle dell'opposizione, ma non la condivido" risponde il ministro Piantedosi alle critiche di Stefano Bonaccini e altri sindaci di città a guida Pd. "L'esigenza è quella di garantire un'equa distribuzione e in ogni caso la città dove avviene lo sbarco non si fa carico dell'assistenza perché i migranti vengono poi smistati sempre in altre Regioni".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Facebook Piantedosi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!