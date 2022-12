Migranti

Migranti, Piantedosi: ''Una misura dopo festività. Nostra ambizione è governare flussi d'ingresso''

Sulle navi delle Ong, dice il ministro Piantedosi, ''pensiamo a una normativa di settore, un codice di condotta, e deve essere fatto con legge''.

"La nostra ambizione è governare i flussi d'ingresso. Per fare questo deve esserci un coordinamento complessivo nell'azione di governo. Un primo provvedimento potrebbe arrivare dopo le festività". Così il ministro dell'Interno Piantedosi.

"Nessuna tensione con Parigi. Non abbiamo detto a nessuna nave di andare in Francia. I problemi vanno risolti alla radice, non scaricandoli su altri Paesi".

Sulle navi delle Ong "pensiamo a una normativa di settore, un codice di condotta, e deve essere fatto con legge".

