Migranti, Salvini annuncia: ''Piantedosi al lavoro sul nuovo decreto''

''L'immigrazione clandestina è un business da milioni di euro e salvare vite umane è sacrosanto, ma poi le persone che salvi devi portarle al porto sicuro più vicino, non in giro per il Mediterraneo'', dice Salvini.

Sul tema migranti "bisogna tornare a chiedere agli altri Paesi europei di farsi carico delle persone che sbarcano". Lo ha affermato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, precisando che il ministro Piantedosi "sta lavorando a un nuovo decreto che darà i suoi frutti nei prossimi mesi. L'immigrazione clandestina è un business da milioni di euro e salvare vite umane è sacrosanto, ma poi le persone che salvi devi portarle al porto sicuro più vicino, non in giro per il Mediterraneo per dieci giorni come fanno alcune navi".

