Migranti, Tajani: ''Non c'è più nessuna polemica con la Francia. La questione riguarda l'Europa''

La questione migranti continua a tenere banco nel governo italiano.

"Non c'è più nessuna polemica con la Francia", afferma Antonio Tajani. Per il ministro degli Esteri, "quella migratoria è una questione molto grande, continueremo a porla perché riguarda tutta l'Europa. Ne ho parlato in Serbia, in Kosovo e con il ministro maltese. E poiché c'è anche il tema dell'immigrazione legale ho avuto una riunione con i ministri competenti per il decreto flussi".

