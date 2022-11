Migranti

Migranti, Tajani: ''Serve patto Ue per la gestione degli sbarchi, linea dura sulle Ong''

Antonio Tajani sui migranti chiede un patto in Ue e conferma la linea dura sulle Ong.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2022 - 09:47:56 Letto 753 volte

"Al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Ue del 14 novembre andrò a dire una cosa molto chiara: che serve un patto a livello europeo per la gestione degli sbarchi e delle rotte dei migranti. Non solo quelle che insistono sul Mediterraneo, ma anche quelle dei Balcani e dell'Est Europa che interessano, oltre all'Italia, anche stati membri come la Germania", dice al Messaggero, Antonio Tajani, che conferma inoltre la linea dura sulle Ong e chiama in causa la magistratura.

