Mobilità Palermo, scattano i divieti per demolire un fabbricato in via Malaspina

Nuova ordinanza per consentire la demolizione di un fabbricato in via Malaspina - nell'ambito dei lavori di realizzazione della ''chiusura dell'Anello ferroviario di Palermo, II Fase, tratta PoliteamaľNotarbartolo''.

19/02/2025

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo al fine di consentire la demolizione di un fabbricato in via Malaspina - nell'ambito dei lavori di realizzazione della "chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo, II Fase, tratta Politeama–Notarbartolo”, ha emesso una ordinanza (227) che delimita momentaneamente sosta e viabilità nella zona interessata.

In particolare, dal 24 al 28 febbraio 2025 in Via Malaspina tratto compreso tra il civ. 109 e la via Catania verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati 0-24. Inoltre, durante le fasi di demolizione che avverranno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, la corsia di destra direzione Piazza Virgilio sarà chiusa al transito veicolare e pedonale. Nella corsia del lato sinistro con direzione Via Generale Cantore Antonino sarà istituito il senso unico alternato con la presenza obbligatoria di movieri. Nella delibera è scritto, tra l'altro, che "dalle ore 06:00 fino alle ore 22:00, la ditta esecutrice dei lavori provvederà alla riapertura in sicurezza della carreggiata alla normale circolazione".

