Mondello, nuovi arredi urbani e verde lungo l'area pedonale di viale Regina Elena

''Serviranno a qualificare l'aspetto e consentire non solo la passeggiata ma anche momenti di convivialità'', commenta l'assessore Maurizio Carta.

Pubblicata il: 19/07/2024

Nuovi arredi urbani e verde a Mondello. I lavori sono eseguiti lungo l’area pedonale stagionale di Viale Regina Elena e coordinati dalla società Italo-Belga nell’ambito di un accordo siglato con l’amministrazione comunale nei mesi scorsi. In particolare sono posizionate panchine e piante che, come commenta l’assessore Maurizio Carta “serviranno a qualificare l’aspetto e consentire non solo la passeggiata ma anche momenti di convivialità”.

Nei prossimi giorni anche con il coinvolgimento di realtà territoriali saranno organizzati alcuni spettacoli di intrattenimento artistico, musicale e culturale (concerti acustici, presentazione di libri, readings, teatro, etc.) secondo un cartellone in corso di realizzazione.

“L’accordo è stato portato avanti - dichiarano l’Assessore Giuliano Forzinetti e l’Assessore Maurizio Carta - in piena coerenza con la direttiva del Sindaco Roberto Lagalla di attuare iniziative congiunte per prendersi cura e rendere sicure le borgate marinare cittadine. La collocazione degli arredi consentirà di arricchire la qualità dello spazio pubblico ritrovato e di individuare aree dove la convivialità potrà essere incrementata da iniziative legate alla stagione balneare estiva. Il patto di collaborazione stipulato tra il Comune e la Società Italo-Belga assegna a quest’ultima la manutenzione delle forniture e la rimozione e collocazione in caso di necessità. È importante l’avvio di una stagione di animazione culturale rivolta alle diverse persone che vivono la borgata in estate, dai residenti ai turisti. Con questo piccolo, ma significativo, gesto di bellezza non salveremo il mondo, ma contribuiremo a renderlo un posto migliore in cui vivere. Grazie anche a una attività di collaborazione tra pubblico e privato e tra uffici, non scontata, che sempre di più sta dimostrando di aderire al progetto comune dell’Amministrazione Lagalla.”

Fonte: Comune di Palermo

