Morta a Palermo Maria Mattarella: nipote del Capo dello Stato

Ex capo legislativo della Regione, stimata da tutti, funzionari e collaboratori, era molto legata allo zio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l'aveva battezzata. Il Capo dello Stato è da ieri a Palermo, al suo capezzale.

(Adnkronos) - E' morta, circondata dai suoi affetti, nella sua abitazione a Palermo, Maria Mattarella, 62 anni, avvocato, segretario generale della Regione siciliana, figlia dell'ex Presidente della Regione, Piersanti Mattarella, ucciso da Cosa nostra il 6 gennaio 1980. Maria Mattarella, che lascia due figli, Giovanni e Piersanti, lottava da tempo contro una malattia incurabile, che ha affrontato con dignità e coraggio, lavorando fino a quando le è stato possibile. Maria Mattarella era sposata con il prof. Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015.

Quando venne ucciso il padre, Piersanti Mattarella, Maria- allora 18enne- si trovava sul sedile posteriore dell'auto crivellata di colpi. Sul lato passeggeri c'era la moglie del Presidente, Irma Chiazzese, mentre il fratello, Bernardo Mattarella, era fuori dall'auto intento a chiudere il garage. Maria Mattarella, di fede solida e profonda, ha affrontato gli ultimi mesi di vita con serenità d’animo.

Il cordoglio del sindaco Lagalla

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella. Donna dalla grande personalità e di estremo garbo, ha rappresentato un esempio di massimo rispetto verso le istituzioni, ricoprendo nell’ultimo periodo della sua vita l’incarico di Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana con impegno e dedizione, anche a testimonianza del suo forte legame con Palermo e la Sicilia. Ai suoi figli Giovanni e Piersanti e a tutta la famiglia Mattarella vanno la vicinanza mia e quella di tutta l’amministrazione comunale”.

Il cordoglio di Giulio Tantillo, presidente Consiglio comunale

"A nome personale e di tutto il Consiglio Comunale di Palermo, desidero esprimere il mio cordoglio per la morte dell’avvocato Maria Mattarella, Segretaria generale della Regione Siciliana. Anche nel suo precedente ruolo di Dirigente dell'Ufficio legale, Maria Mattarella è stata per anni un punto di riferimento per tutti gli amministratori della Sicilia, sempre preparata e attenta, sempre pronta con grande passione a supportare il lavoro delle amministrazioni locali e sempre mossa da un grande spirito di servizio e senso delle Istituzioni. Siamo vicini, in questo momento di grande dolore a tutti i familiari."

Il cordoglio di Forza Italia all'ARS

"A nome personale e di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia all'ARS, desidero esprimere la mia vicinanza, in questo momento di grande dolore, alla famiglia dell'avvocato Maria Mattarella, Segretaria generale della Regione Siciliana.

La dottoressa Mattarella ha guidato la macchina burocratica della Regione con grande passione, competenza e dedizione, così come prima aveva guidato l'Ufficio legale, dimostrando un grande senso delle Istituzioni, un grande spirito di servizio. Ho avuto personalmente modo di apprezzarne le qualità umane e professionali nel periodo in cui ho presieduto la Commissione per la riduzione della spesa regionale.

La Sicilia tutta perde oggi una donna che ha servito i cittadini, che ha servito lo Stato e che ha certamente contribuito alla rinascita della nostra Regione."

Deputati Lega

“Rattristati per la scomparsa del segretario generale della Regione Siciliana Maria Mattarella, esprimiamo il nostro cordoglio ai suoi familiari e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La ricordiamo come persona mite e di altissimo valore professionale che ha servito le istituzioni siciliane con abnegazione”.

Il cordoglio del gruppo M5S all'Ars

“Esprimiamo grande cordoglio per la scomparsa del segretario generale della della Regione Siciliana, Maria Mattarella, esempio di grande professionalità e dedizione al lavoro. Ai suoi familiari e al presidente della Repubblica, suo zio, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

L'Eurodeputato Marco Falcone

«Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Maria Mattarella, segretario generale della Regione scomparsa oggi. Per tanti anni, nel corso dei miei mandati a Palermo, ho avuto il privilegio di lavorare con lei e di potermi confrontare con la sua preparazione inappuntabile, il suo senso di lealtà all'istituzione e soprattutto il grande garbo e l'umanità. Viene a mancare una figura che, per tanti anni, ha arricchito la Regione con le sue competenze e uno stile che non dimenticheremo. Esprimo profondo cordoglio, in queste ore dolorose per i familiari e tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata».

