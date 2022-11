Multe per i non vaccinati al Covid: nel Decreto Aiuti ter salta la sospensione

Covid-19

Salta lo stop alle multe per chi non ha fatto il vaccino anti Covid.

Nel pacchetto di emendamenti al dl Aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera (quattro proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai muti per la casa per i giovani under 36 ), non è incluso l'emendamento annunciato dal governo riguardante il congelamento delle multe per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali. Sulla proposta di modifica c'era stato, nei giorni scorsi, l'ok del Mef. Secondo quanto fanno sapere fonti parlamenti, non è escluso però, che il tema sia trattato in un provvedimento successivo che riguardi tutta la materia.

