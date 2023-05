tassa d'imbarco

Nuova tassa d'imbarco di 1 euro per Ustica, Opposizione: ''Produrrà solo effetti negativi al turismo e alle attività produttive''

Dichiarazione dei consiglieri e le consigliere comunali dei gruppi di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Oso, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

Pubblicata il: 29/05/2023 - 17:14:02

«I cittadini di Ustica, lavoratori e studenti pendolari, disabili, forze dell’ordine, devono essere esentati dal pagamento della nuova tassa d’imbarco proposta dalla Giunta Lagalla. Ci opporremo alla proposta di delibera dell’amministrazione Lagalla, illustrata oggi in Consiglio comunale dalla vicesindaco Varchi, che colpisce i cittadini già economicamente penalizzati perché vivono o lavorano a Ustica. La nuova tassa di 1 euro a carico di tutti i passeggeri che imbarcano dal porto di Palermo, prevista dal regolamento proposto dalla Giunta Lagalla, produrrà effetti negativi anche per il turismo e per le attività produttive connesse».



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali dei gruppi di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Oso, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

