Nuovo Governo

Nuovo Governo, Meloni al Quirinale da Mattarella per l'incarico: ''Siamo pronti, vogliamo procedere''

Giorgia Meloni è giunta al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2022 - 16:44:04 Letto 760 volte

Giorgia Meloni è giunta al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La leader di Fratelli d'Italia è stata convocata dopo l'incontro di questa mattina alle consultazioni.

Terminate le consultazioni, lampo nel caso del centrodestra, il capo dello Stato si è preso una pausa di riflessione per riordinare gli elementi raccolti tra ieri ed oggi. Dopo di che arriveranno le comunicazioni del Quirinale su quelle che saranno le decisioni del capo dello Stato.

"Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile", ha detto Meloni chiudendo il suo breve intervento al Quirinale al termine dell'incontro tra la delegazione di centrodestra e il presidente.

''La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente Mattarella ha convenuto sulla necessità di dare un governo nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e internazionale'', ha quindi sottolineato la premier in pectore. "La coalizione si è presentata, non a caso, unita la Colle - ha aggiunto - proponendo al presidente della Repubblica l'indicazione del mio nome per formare il nuovo governo".

L'iter del nuovo governo si potrebbe concludere tra domani e la mattinata di domenica, con giuramento, cerimonia della campanella e primo Consiglio dei ministri, per presentarsi poi per la fiducia in Parlamento tra martedì e mercoledì.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter Giorgia Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!