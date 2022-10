Priorità Nuovo Governo

Nuovo Governo, Salvini: ''Priorità bollette e lavoro, non la legge sull'aborto''

''Le priorità saranno le bollette, il lavoro, la cancellazione della legge Fornero e non la legge sull'aborto'', dice Matteo Salvini.

Pubblicata il: 20/10/2022

"Le priorità saranno le bollette, il lavoro, la cancellazione della legge Fornero e non tornare a dividere cancellando o modificando la legge sull'aborto. Io sono per la vita, ma l'ultima parola spetta alla donna o alla potenziale mamma". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando delle priorità del prossimo governo, in una diretta su Facebook.

