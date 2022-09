nuovo governo

Nuovo Governo, Tajani: ''Sarà un esecutivo di alto profilo''

Antonio Tajani, sottolinea come serva ''un governo con le spalle molto larghe e se serve un non politico, un cosiddetto tecnico, sarà benvenuto''.

"Noi dobbiamo fare un governo di alto profilo, la situazione in Italia è molto difficile e dobbiamo affrontare sfide inedite, economiche ed energetiche. In più abbiamo una guerra alle porte". Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, sottolineando come serva "un governo con le spalle molto larghe e se serve un non politico, un cosiddetto tecnico, sarà benvenuto. Al primo posto però dobbiamo mettere l'interesse nazionale, la visione dell'Italia nel futuro".

