Operazione antidroga a Ballarò, Lagalla: ''Fitta rete di spaccio sta uccidendo tanti giovani palermitani''

''Il Comune di Palermo sta facendo la sua parte ed è già pubblico l'avviso da un milione di euro per l'attivazione di presidi sul territorio, così come è già attivo il tavolo per il contrasto alle dipendenze'', sottolinea il sindaco Lagalla.

«Il mio ringraziamento per l’operazione antidroga condotta oggi nel quartiere Ballarò al Comando provinciale dei carabinieri che ha portato avanti le indagini insieme alla Procura della Repubblica di Palermo.

Il cospicuo numero di provvedimenti cautelari dimostra come sia fitta la rete dello spaccio di sostanze stupefacenti che sta uccidendo soprattutto tanti nostri giovani concittadini. Per questa ragione, l’attività di contrasto della Magistratura e delle Forze dell’ordine diventa di fondamentale importanza.

Il Comune di Palermo sta facendo la sua parte ed è già pubblico l’avviso da un milione di euro per l’attivazione di presidi sul territorio, così come è già attivo il tavolo per il contrasto alle dipendenze che l’Amministrazione ha attivato insieme alla Prefettura, con la collaborazione dell’Asp, dell’Ufficio scolastico regionale e degli enti del Terzo settore».

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

