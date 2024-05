Rete fognaria

Palermo, al via i lavori in via Messina Marine per la realizzazione della rete fognaria

Al via il lavori per la realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2024 - 09:29:21 Letto 935 volte

Oggi, 15 maggio 2024, alle ore 11.30 in via Messina Marine, angolo via Armando Diaz, saranno avviate le attività per la realizzazione della “Rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento”.

I lavori verranno eseguiti dalla A.T.I. NEOCOS s.r.l. – VIASTRADA s.r.l. e avranno una durata contrattuale 910 giorni per l’importo complessivo di € 17.772.266,10.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!