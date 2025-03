nuova rete idrica

Palermo, al via lavori nuova rete idrica via Altarello, via Madonna del Soccorso, via Attilio Barbera e via Pitrè

''L'amministrazione ha dimostrato ancora una volta la sua attenzione verso le necessità della comunità, e per le periferie della città'', rende noto il consigliere comunale Antonino Abbate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2025 - 14:32:02 Letto 922 volte

«Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica che interesserà via Altarello, via Madonna del Soccorso, via Attilio Barbera e via Pitrè. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche nel nostro territorio, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più efficiente e sicura dell’acqua a tutte le famiglie e le attività della zona. I lavori dovrebbero completarsi in tempi brevi, minimizzando al massimo i disagi per i residenti e i commercianti». Lo rende noto il consigliere comunale Antonino Abbate.

«Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale per l’impegno profuso nella pianificazione e nella realizzazione di questo importante progetto, che segna un progresso significativo per la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’amministrazione ha dimostrato ancora una volta la sua attenzione verso le necessità della comunità, e per le periferie della città, investendo risorse per la modernizzazione delle infrastrutture e il miglioramento della vita quotidiana dei nostri concittadini. Si ringrazia il consigliere circoscrizionale Antonino Minnone per il supporto».

Fonte: Comune di Palermo

