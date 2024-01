aree di carico e scarico

Palermo, approvate in Giunta le linee guida per l'istituzione di aree carico e scarico bagagli per le strutture alberghiere

L'Ufficio Concessioni Suolo Pubblico, si occuperà di istruire le nuove pratiche per il rilascio degli stalli di sosta in conformità delle linee guida appena approvate, calcolando il relativo canone unico patrimoniale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2024 - 17:52:17 Letto 707 volte

La Giunta comunale, su proposta degli Assessori Carta e Forzinetti ha approvato le linee guida per l'istituzione delle aree di carico e scarico per le strutture ricettive secondo i seguenti criteri:

da 0 a 10 stanze: non è possibile assegnare alcuno stallo;

da l1 a 25 stanze: possibilità di assegnare 1 (uno) stallo;

da 26 a 45 stanze: possibilità di assegnare al massimo 2 (due) stalli;

oltre le 45 stanze: possibilità di assegnare al massimo 3 (tre) stalli.

L’Ufficio Concessioni Suolo Pubblico, si occuperà di istruire le nuove pratiche per il rilascio degli stalli di sosta in conformità delle linee guida appena approvate, calcolando il relativo canone unico patrimoniale.

"Siamo soddisfatti di aver evaso un provvedimento importante, che risolve finalmente un'annosa questione per gli albergatori e per i turisti della nostra città. Da diverso tempo infatti le diverse associazioni di categoria chiedevano una risoluzione definitiva, per le aree di sosta riservate agli alberghi. Questa ulteriore delibera a firma congiunta tra i nostri rispettivi assessorati, conferma quanto sia importanti il dialogo tra i diversi rami dell'amministrazione al fine di risolvere problemi concreti per gli imprenditori e tutti i cittadini" affermano gli Assessori Carta e Forzinetti

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!