Palermo, arresti dopo aggressione agenti Polizia Municipale: Dichiarazione di Lagalla, Falzone e Colucciello

L'amministrazione esprime apprezzamento e gratitudine nei confronti della Questura di Palermo che ha condotto le indagini che hanno portato all'arresto dei soggetti indagati di aver aggredito lo scorso novembre agenti della polizia municipale, in servizio in via dei Chiavettieri durante l'attività di controllo delle zone della movida.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2024 - 14:50:05 Letto 791 volte

La polizia municipale, negli ultimi mesi, ha moltiplicato gli sforzi nelle aree della movida cittadina, contribuendo in modo concreto all’attività di controllo del territorio, effettuata insieme alle forze dell’ordine, sempre nell’interesse dei cittadini che vivono in modo sano le ore di svago notturno e dei commercianti che svolgono il proprio lavoro nel rispetto delle regole”.

Lo hanno detto in una nota congiunta il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone e il comandante della Polizia municipale Angelo Colucciello.

Fonte: Comune di Palermo

