vandalici sede Pyc

Palermo, atti vandalici nella sede dell'associazione Pyc di Villa Trabia

Per l'ennesima volta la sede di Villa Trabia è stata vandalizzata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2023 - 14:08:15 Letto 753 volte

"Per l'ennesima volta la sede di Villa Trabia è stata vandalizzata. Ignoti, questa notte, hanno divelto un'inferriata, rotto una finestra e, una volta entrati, hanno, presumibilmente, fumato del crack e poi bevuto un caffè e rubato la fornitura. Non possiamo scoraggiarci neanche per un minuto. Abbiamo un progetto EPYC da portare avanti e l'apertura stagionale di Villa alle porte, ma alcune riflessioni sono necessarie:

1) C'è un ritorno prepotente all'utilizzo inconsapevole degli stupefacenti che spesso si combina con situazioni di disagio sociale e/o economico tra i ragazzi e le ragazze. Bisogna fare qualcosa e non ci tireremo indietro.

2) Durante la notte, è ancora troppo facile entrare, o rimanere, dentro il Parco di Villa Trabia. Per fortuna, l'Assessore al Verde Urbano Andrea Mineo - che ci ha espresso massima solidarietà - ci ha rassicurati sul fatto che alcuni lavori di adeguamento della villa sono già in corso e che anche il tema della sicurezza è stato preso in considerazione.

Passata la rabbia, adesso torniamo a fare quello che ci piace di più: favorire l'aggregazione e l'emancipazione dei ragazzi e delle ragazze della nostra magnifica città". Così su Facebook l’associazione Pyc.

Solidarietà del sindaco Lagalla e assessore Mineo

«Esprimo profonda amarezza per gli atti vandalici che hanno colpito la sede dell’associazione Pyc, che si trova a Villa Trabia e, alla quale, insieme al sindaco Roberto Lagalla, voglio manifestare solidarietà e vicinanza. Negli ultimi mesi Villa Trabia ha cambiato volto e questo grazie agli sforzi messi in campo da questa amministrazione, che ha dato un impulso alla realizzazione di opere di manutenzione, riqualificazione e adeguamento che hanno reso il parco più bello e ospitale, consapevoli che non mancherà il nostro impegno affinché la Villa possa migliorare anche sul piano della sicurezza».

Così dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali e al Verde Urbano Andrea Mineo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook associazione Pyc

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!