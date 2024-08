volontariato

Palermo Capitale italiana volontariato 2025, Lagalla e Pennino: ''Riconoscimento di prestigio''

A deciderlo il direttivo di CSVnet (associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato italiani).

Palermo Capitale italiana del volontariato 2025. A deciderlo il direttivo di CSVnet (associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato italiani) che ha accolto la proposta avanzata dal CeSVoP insieme al comitato promotore composto anche dal Comune di Palermo, dal Forum Terzo settore Sicilia e dalla Caritas diocesana.



A commentare la notizia il sindaco Roberto Lagalla: “Siamo orgogliosi della designazione di Palermo come Capitale Italiana del Volontariato nel 2025. Una candidatura sulla quale il Comune ha lavorato tanto e che non è arrivata per caso, perché è il frutto del grande sforzo impiegato dall’amministrazione e dai suoi uffici sul fronte delle politiche sociali. Abbiamo saputo rafforzare la rete di collaborazione tra amministrazione pubblica ed enti del terzo settore e questa nomina ne è il concreto riconoscimento nell’opera messa in campo a sostegno delle persone in difficoltà. Il mio ringraziamento va a chi ha sostenuto e promosso la candidatura di Palermo, gli altri due CSV siciliani (CeSV Messina e CSV Etneo), Banca Etica e dal Comune di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, e a chi ha già adesso assicurato la propria collaborazione, come enti di Terzo settore quali Auser Sicilia, Age Sicilia, MoVI Sicilia, Fondazione San Vito e AVO Palermo”.



Soddisfazione per questa nomina anche da parte dell'assessore alle Politiche Socio Sanitarie, Rosi Pennino: "La nostra caparbietà e lo spirito di servizio degli Uffici preposti del mio Assessorato ci hanno permesso di ottenere un riconoscimento molto importante per la città di Palermo che ci consentirà di valorizzare ulteriormente le reti attive sul territorio per fornire il necessario supporto alle persone in difficoltà. Palermo potrà consolidare la sua posizione quale punto di riferimento nazionale per le attività sociali e per il volontariato, mostrando e valorizzando le tante realtà attive sul nostro territorio".

«Si tratta di un riconoscimento molto importante che abbiamo preparato e atteso con trepidazione», dichiara a caldo la presidente del CeSVoP, Giuditta Petrillo. «Non sarà una semplice occasione celebrativa, ma un anno intenso di scoperta e attivazione di tutte le energie migliori e più propositive della solidarietà gratuita a Palermo che diverrà ancora di più punto di riferimento nazionale, mostrando e valorizzando le tante realtà sociali che animano il nostro territorio. Ci auguriamo di coinvolgere e contagiare tutti con lo spirito autentico del volontariato, dai semplici cittadini agli enti pubblici, dai gruppi spontanei alle organizzazioni del Terzo settore, dalle istituzioni formative alle imprese. Oltre a CSVnet – continua la presidente Petrillo – ringrazio per la fondamentale collaborazione l’Amministrazione comunale, la Caritas diocesana e il Forum siciliano del Terzo settore, senza dimenticare gli altri enti che hanno già dato disponibilità a far parte del comitato promotore o hanno aderito alla nostra iniziativa».

Il volontariato in Sicilia, secondo quanto rilevato dall’Istat nell’ultima indagine del 2021, conta 183.635 persone attive gratuitamente in organizzazioni no profit. Queste ultime, stando ai dati che emergono dal Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) al 31 luglio 2024, sono presenti nel territorio palermitano con 2.334 enti di Terzo settore (su un totale di 9.354 in Sicilia). Di tali enti, nella provincia di Palermo, 526 sono organizzazioni di volontariato (272 nel capoluogo), 754 associazioni di promozione sociale (461 nel capoluogo), 807 imprese sociali (447 nel capoluogo) e 242 altri enti di Terzo settore (171 nel capoluogo). Per non contare i tanti gruppi di volontari e le iniziative spontanee di solidarietà gratuita che animano questa parte di Sicilia e che non hanno una forma istituzionalizzata.

