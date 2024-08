benessere animale

Palermo, cavallo si accascia al suolo. PD, M5S, AVS, Progetto Palermo e OSO: ''Non possiamo restare indifferenti''

''È giunto il momento di dire basta alla presenza di cavalli costretti alla tortura per divertire i visitatori. I turisti, infatti, non avranno certo difficoltà a scoprire le meraviglie della nostra città'', dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, Progetto Palermo e OSO.

«Non possiamo restare indifferenti di fronte all’ennesimo episodio di un cavallo da soma stramazzato in pieno centro città, stremato dal caldo e dalla fatica a causa di una pratica medievale, anacronistica e fuori luogo. Un cavallo che chiedeva solo di essere lasciato in pace.

Noi, innanzitutto come cittadine e cittadini di Palermo, non siamo disposti ad accettare che la nostra città permetta ancora questo.

Non possiamo più assistere a una Palermo descritta come una città che fa di pratiche arretrate le sue caratteristiche peculiari e attrattive. Palermo non è questa e non merita di essere raccontata così ai turisti.

È giunto il momento di dire basta alla presenza di cavalli costretti alla tortura per divertire i visitatori. I turisti, infatti, non avranno certo difficoltà a scoprire le meraviglie della nostra città, orgogliosamente capitale mondiale di cultura e arte, senza la necessità di sfruttare gli animali.

Per questo motivo, in occasione della prossima manovra di assestamento di bilancio, chiederemo che sia data priorità immediata all’individuazione delle somme necessarie per l’eliminazione dei cavalli da soma in città e la loro sostituzione con i mezzi elettrici già in uso. Riteniamo che sia questo l’unico modo per porre davvero fine a questa vicenda e non certo l’applicazione di tortuosi paletti regolamentari, il cui rispetto è di complicatissima articolazione, ma soprattutto difficilissimo da controllare.

Non ignoriamo le esigenze degli operatori, ma queste devono essere tutelate esattamente come la dignità degli animali e, quindi, di Palermo stessa».

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, Progetto Palermo e OSO.

