Palermo, danneggiata la mostra fotografica permanente con gli scatti della visita di Papa Francesco alla casa museo del Beato Giuseppe Puglisi

"Ci stavamo abituando all'idea che finalmente il luogo del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi avesse trovato la sua giusta dimensione nel cuore degli abitanti di Brancaccio: dall'Ottobre del 2023 non si verificavano atti di vandalismo.

La sera del 24 aprile 2024, alle ore 21.00, passando come tutte le sere da Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, prima di tornare a casa, mi accorgevo che 4 foto che raccontano la venuta del Papa a Casa di Padre Pino Puglisi il 15 Settembre del 2018 erano state danneggiate. Inoltre, la tubazione dell'alimentazione della luce che illumina la piazza era stata divelta.

Per il Venerdì Santo la parrocchia del Santissimo Spirito, durante la processione, aveva fatto sosta proprio lì, per ricordare come quel luogo santo ha visto un prete della Chiesa Palermitana fare Sequela di Cristo, affrontando il suo Martirio senza tirarsi indietro.

Le telecamere installate nella piazzetta, che speriamo ci consegnino i volti dei vandali, non devono sostituire la coscienza di chi abita e vive quella piazza, pertanto non abbiate paura di fare una telefonata alle Forze dell'Ordine, anche anonima, quando vedete dei vandali in azione o in procinto di vandalizzare un luogo Sacro." Lo ha dichiarato Maurizio Artale Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro.

