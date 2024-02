manutenzione strade

Palermo, disabile finisce in una buca con la carrozzina, Canzoneri: ''Manutenzione strade, battaglia di civiltà alla quale nessuno può più sottrarsi''

''Intervenire immediatamente è un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, anche attraverso una mappatura di strade e marciapiedi che devono consentire la mobilità a chi ha già difficoltà di movimento'', dichiara il consigliere comunale Fdi Germana Canzoneri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2024 - 10:24:01 Letto 766 volte

“La notizia dell’incidente della ventisettenne disabile che a causa di un incidente in via Serradifalco, dovuto alla impraticabilita’ della strada, ha subito un trauma facciale abbastanza delicato, provoca in tutti noi un approfondimento circa lo stato delle nostre strade. Con la premessa che nelle strade cittadine non si faceva manutenzione da oltre un decennio e che non appena sono stati approvati gli strumenti finanziari, anche quelli da anni in sospeso, il comune ha cominciato un programma di bonifica e di sistemazione delle strade cittadine.

Occorre pero’ fare di piu’ ed in fretta, perchè sembra paradossale che nel 2024 si assita ancora a situazioni in cui soprattutto i soggetti fragili e con disabilità debbano muoversi con difficoltà o addirittura, come in questo caso, subire dei traumi per una semplice passeggiata. Intervenire immediatamente e’ un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, anche attraverso una mappatura di strade e marciapiedi che devono consentire la mobilita’ a chi ha gia’ difficolta’ di movimento. E’ una battaglia di civilta’ alla quale nessuno puo’ piu’ sottrarsi“. Lo dichiara il consigliere comunale Fdi Germana Canzoneri.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!