Palermo, dispersione gas in via Filippo Parlatore: intervento tempestivo dei tecnici di AMG Energia

Gli operatori di AMG Energia hanno riscontrato una dispersione nell'impianto interno.

Intervento tempestivo dei tecnici del servizio di distribuzione gas di AMG Energia stamattina in via Filippo Parlatore. Gli operatori dell’azienda hanno riscontrato una dispersione nell’impianto interno a valle del contatore di un residente dell’edificio all’altezza del civico 20/21.

L’impianto è stato subito messo in sicurezza con la chiusura del contatore, così come previsto dalla normativa vigente, in attesa che l’utente interessato provveda ad effettuare i lavori per eliminare il problema.

La presenza di odore di gas nella zona è stata segnalata anche al numero verde di AMG Energia 800136136, destinato alle emergenze gas.

