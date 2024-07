Rendiconto 2023

Palermo, Giunta approva Rendiconto 2023

Il Rendiconto del 2023, approvato dalla Giunta comunale, segna un utile di esercizio di 94 milioni e 627 mila euro.

08/07/2024

«Il Rendiconto del 2023, approvato dalla Giunta comunale, segna un utile di esercizio di 94 milioni e 627 mila euro. I dati certificano il percorso virtuoso intrapreso da due anni da questa amministrazione verso un riequilibrio dei conti del Comune di Palermo. Confortati anche dal parere favorevole della Ragioneria generale sulle misure adottate dal Comune per superare le criticità, l’Ente oggi si presenta in sostanziale equilibrio e, in merito alle osservazioni sempre della Ragioneria generale sulle difficoltà della società partecipata Rap, si tratta di un aspetto condiviso, al quale stiamo ponendo rimedio, avendo come bussola l’interesse pubblico ad avere un’azienda che funzioni e che sia in grado di erogare un servizio efficiente ai cittadini. In questa fase, è intento dell’amministrazione avviare un percorso di condivisione e sinergia con il Consiglio comunale, confidando nella sensibilità dell’Aula rispetto all'approvazione del Rendiconto 2023 e, passaggio successivo, delle variazioni di bilancio in tempi brevi perché si tratta di atti fondamentali per dare risposte in tempi celeri alla città in termini di servizi e infrastrutture».



Così dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo.

Fonte: Comune di Palermo

