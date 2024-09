Palermo, il Comune pubblica l'avviso per operatori noleggio monopattini in modalità free floating

noleggio monopattini

Palermo, il Comune pubblica l'avviso per operatori noleggio monopattini in modalitÓ free floating

Online sul sito istituzionale del Comune di Palermo un Avviso Pubblico per la ''manifestazione d'interesse per l'individuazione di tre operatori''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2024 - 11:59:57 Letto 877 volte

Dopo una fase sperimentale verrà autorizzato il servizio di noleggio di monopattini elettrici, in modalità free floating, per la durata di cinque anni. Per questo è online sul sito istituzionale del Comune di Palermo un Avviso Pubblico per la "manifestazione d'interesse per l'individuazione di tre operatori".



Questo, dovrà essere trasmessa al Comune di Palermo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo (01/10/2024) dalla pubblicazione del presente Avviso al seguente recapito: Comune di Palermo - Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico; Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: trasportopubblicodimassa@cert.comune.palermo.it

