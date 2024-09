regolamento Polizia Municipale

Palermo, il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento della Polizia Municipale

Tra le modifiche passate, subordinata allo stanziamento nel prossimo bilancio, quella che fissa il termine di 36 mesi per le visite mediche periodiche obbligatorie per il rilascio del porto d'armi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2024 - 11:56:52 Letto 805 volte

Il Consiglio comunale di Palermo, su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone e del comandante Angelo Colucciello, ha approvato il nuovo regolamento sulla Polizia municipale di Palermo. Tra le modifiche passate, subordinata allo stanziamento nel prossimo bilancio, quella che fissa il termine di 36 mesi per le visite mediche periodiche obbligatorie per il rilascio del porto d’armi.



Per l'assessore Falzone «la modifica del regolamento della Polizia Municipale, con l'approvazione a tarda notte da parte del Consiglio comunale della delibera, nata da una collaborazione sinergica con il comandante Angelo Colucciello, rappresenta un'assunzione di responsabilità fondamentale per la sicurezza degli agenti e dei cittadini, e per la tutela dell'ordine pubblico in Città. Una sintesi, frutto di un confronto lungo e complesso, al quale ieri hanno contribuito, in maniera determinante e trasversale, tutti i gruppi consiliari, che ringrazio. A conferma che l'incolumità degli uomini e delle donne della Polizia Municipale è sempre stata un aspetto prioritario di questa amministrazione, nel rispetto del ruolo che gli agenti ricoprono e del prezioso servizio che svolgono per la Città di Palermo, con presenza costante e operatività».

«I tempi burocratici e della politica, seppur lunghi - dichiara il comandante Colucciello - necessitano sempre di tutti gli opportuni approfondimenti per garantire l'efficacia delle misure adottate. L'approvazione del regolamento della Polizia municipale di Palermo, che è il braccio operativo del Comune, è un primo essenziale passo per adeguare il nostro corpo a quelli che sono gli standard nazionali, al pari delle altre Forze di Polizia, e ci consente di regolamentare tutti gli aspetti tecnico-amministrativi che riguardano la gestione delle armi, l'impiego delle manette in caso di arresto e l'utilizzo delle sciabole per l'alta uniforme».

Dichiarazione consigliera Leto: «Questo provvedimento allinea definitivamente le materia alla normativa nazionale di riferimento, stabilendo modalità e responsabilità riguardo al porto dell’arma. Il comandante e la sua squadra dirigenziale, a cui va il nostro apprezzamento per il lavoro che svolgono, avranno il compito di monitorare attentamente il Corpo della Polizia Municipale, segnalando eventuali anomalie. Un elemento di novità riguarda gli accertamenti psico-fisici all’utilizzo dell’arma previsti ogni 36 mesi, subordinato allo stanziamento nel prossimo bilancio pluriennale. Inoltre, è in fase di elaborazione una proposta di delibera frutto anche del lavoro delle commissioni Sesta Polizia Municipale e Prima Bilancio che prevederà, come già avviene in tutte le altre città metropolitane italiane, l’istituzione di una pensione integrativa per tutti gli agenti di Polizia Municipale. Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento al sindaco e all’assessore Falzone, per avere seguito insieme all'assessore Alaimo e al presidente della Commissione Bilancio On. Giuseppe Milazzo, il percorso che porterà al riconoscimento pensionistico per i nostri instancabili agenti che quotidianamente, anche in sottorganico, tutelano la nostra Palermo».

Dichiarazione consigliere Inzerillo: «La situazione dei suicidi in carcere, sia da parte dei detenuti sia delle forze dell'ordine, è ormai fuori controllo. Questo mi ha condotto inevitabilmente a una riflessione che si è tradotta, poi, in un ordine del giorno, approvato all’unanimità dei presenti al Comune di Palermo. L’odg, inserito all’interno della delibera per la modifica del regolamento di Polizia Municipale, in una seduta consiliare durata oltre 10 ore, ha in oggetto la richiesta di istituzione di visite mediche psicologiche annuali per le forze dell’ordine, che sono quotidianamente esposte a situazioni di alto stress psicologico. Credo che la salute mentale degli operatori delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire un servizio efficiente e sicuro alla cittadinanza. Un'amministrazione responsabile non abbandona nessuno, soprattutto chi serve lo Stato. Ritengo che l’istituzione di visite mediche psicologiche annuali potrebbe contribuire a prevenire e gestire tempestivamente eventuali disturbi psicologici, migliorando il benessere degli operatori e la qualità del servizio offerto. Ho voluto che il sindaco di Palermo e tutta l’amministrazione comunale si impegnassero a sollecitare il Governo nazionale affinché vengano promosse iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale di uomini e delle donne delle forze dell’ordine, collaborando con associazioni ed enti specializzati al supporto psicologico e alla redazione di protocolli di prevenzione al suicidio».

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!