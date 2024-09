Policlinico di Palermo

Palermo, il professore Cocurullo nuovo direttore dell'unità operativa di Chirurgia generale d'urgenza del Policlinico

Il professore Gianfranco Cocurullo, nuovo direttore dell'unità operativa di chirurgia generale d'urgenza del Policlinico di Palermo.

Firma del contratto per il professore Gianfranco Cocurullo, nuovo direttore dell'unità operativa di chirurgia generale d'urgenza del Policlinico. L’incarico ha durata quinquennale.

Professore Ordinario dell’Università degli studi di Palermo, Cocurullo, specializzato in in Chirurgia d’Urgenza e in Endocrinochirurgia, si è sempre dedicato alla chirurgia generale con particolare riferimento ala chirurgia colon-rettale, e alle urgenze: negli ultimi 20 anni ha eseguito oltre 10.000 interventi chirurgici.

Il neo primario insegna Chirurgia Generale al VI anno della scuola di Medicina e Chirurgia e fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT).

La Direttrice generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: "Auguro al professore Cocurullo buon lavoro. Sono certa che sotto la sua guida, il reparto di Chirurgia continuerà a distinguersi per eccellenza, innovazione e attenzione ai pazienti. Il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per la crescita dell’intera struttura sanitaria".

