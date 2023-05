Intimidazioni Forzinetti

Palermo, intimidazioni all'assessore Forzinetti: Corona funebre davanti all'agenzia d'assicurazioni

Solidarietà e vicinanza a Forzinetti del mondo politico di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2023 - 10:01:13 Letto 749 volte

Intimidazioni all’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. Trovata questa mattina una corona funebre davanti agli uffici dell’agenzia d'assicurazioni gestita in piazza Sturzo dall’assessore comunale.

Dichiarazione dell'europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana

“L’intimidazione all’assessore Giuliano Forzinetti è un fatto gravissimo soprattutto perché segna il ritorno di un linguaggio e di una prassi mafiosa che la nostra città non si può permettere. Serve necessariamente alzare il livello d’attenzione” lo dice l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana.

“Mi auguro - continua Donato - che il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato martedì in Prefettura prenda le necessarie contromisure e che le indagini facciano luce su questa vile intimidazione. All’assessore Forzinetti la mia totale solidarietà e l’invito ad andare avanti nel suo impegno a favore del tessuto produttivo cittadino”, conclude.

Dichiarazione del consigliere comunale e presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco

«Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’assessore Giuliano Forzinetti per il gesto indegno che ha compromesso la serenità della sua attività professionale e confermo il mio personale supporto e quello della commissione che rappresento a continuare il percorso che abbiamo iniziato senza paura e senza condizionamenti. È evidente che stiamo facendo un buon lavoro».

Dichiarazione del vice Presidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso

«Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza all'assessore Giuliano Forzinetti per il vile atto intimidatorio subito. Sicuro che insieme a tutta l'amministrazione comunale saremo al fianco dell'assessore, che sta facendo bene il suo lavoro, e continueremo ad esserlo per il bene di questa città e di tutti i palermitani onesti».

Dichiarazione di Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale

«Una corona funebre è stata lasciata davanti all'assicurazione dell'assessore del comune di Palermo alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, un gesto inquietante che sembra catapultarci indietro nel tempo ma che è terribilmente attuale e segue il furto di due pulmini per i disabili da un parcheggio comunale. All’assessore la nostra solidarietà e vicinanza e l’incoraggiamento a proseguire, insieme a tutta la giunta, sulla strada della legalità e della trasparenza: non saranno atti del genere a fermare l’operato delle istituzioni e siamo sicuri che l’amministrazione Lagalla non arretrerà di un millimetro».

Dichiarazione del capogruppo della Democrazia Cristiana al consiglio comunale di Palermo Domenico Bonanno

“A nome del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, esprimo vicinanza e solidarietà all'assessore Giuliano Forzinetti per il vile atto intimidatorio subito. Io e i colleghi, Viviana Raja e Salvo Imperiale, siamo al fianco di un amico e collega di partito, valido, perbene e che sta facendo bene il suo lavoro e continueremo ad esserlo in futuro per portare avanti l'azione politica di cambiamento già intrapresa.

Forse le scelte corrette e l'azione di rilancio che l'assessore Forzinetti sta portando avanti alla guida del suo assessorato stanno dando fastidio a qualcuno, intaccando interessi stratificati nel tempo, ma certamente non ci faremo intimorire da chi pensa, con viltà, di poter fermare la voglia di cambiamento dell’Assessore, del nostro gruppo consiliare e del nostro partito. Andiamo avanti, con la consapevolezza di essere nel giusto, per il bene di questa città e dei palermitani onesti”.

Dichiarazione del Presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani

"Il Presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani, unitamente ai componenti della commissione, manifestano vicinanza e solidarietà all'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti".

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine:

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!