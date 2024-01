Palermo, la VII Commissione Consiliare incontra il nuovo Comandante della Polizia Municipale

VII Commissione Consiliare

''Tanti i temi affrontati, tra i quali: sicurezza, personale, degrado, servizi, interventi e controllo del territorio ed in particolare nelle periferie, Control-Room, videosorveglianza ed implementazione di ulteriori videocamere nei punti ritenuti a rischio, movida'', ha dichiarato il Presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani.

“Nella qualità di presidente della VII Commissione Consiliare ed insieme ai consiglieri Giuseppe Mancuso e Fabio Giambrone, abbiamo incontrato il nuovo Comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello.

Tanti i temi affrontati, tra i quali: sicurezza, personale, degrado, servizi, interventi e controllo del territorio ed in particolare nelle periferie, Control-Room, videosorveglianza ed implementazione di ulteriori videocamere nei punti ritenuti a rischio, movida". Lo ha dichiarato il Presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani.

"Abbiamo condiviso le criticità emerse nel corso dell’incontro e riteniamo che le stesse devono essere attenzionate e risolte in tempi brevi. In particolare, abbiamo affrontato il tema dell’aumento delle ore straordinarie da inserire nel capitolo di bilancio di previsione 2024/2026 in attesa dei concorsi, in quanto il corpo dei vigili urbani è sottodimensionato per circa 800 unità e l'età media è di 58 anni.

Altro aspetto fondamentale è la sinergia tra Comando di Polizia Municipale e aziende partecipate per accelerare al massimo gli interventi necessari alla risoluzione di tante criticità che necessitano di essere risolte in tempi immediati".

Infine, la VII Commissione ritiene che "tra il Comando di Polizia Municipale, il Consiglio Comunale , Sindaco e Giunta, si devono intensificare i rapporti di condivisione , per programmare e pianificare interventi per un maggiore controllo della città a tutela della cittadinanza”.

