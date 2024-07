manutenzione strade

Palermo, lavori di manutenzione in viale Regione Siciliana: tratto svincolo Ernesto Basile e Ponte Corleone

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di viale Regione Siciliana.

Pubblicata il: 05/07/2024 - 10:19:17

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione al traffico veicolare al fine di consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra lo svincolo Ernesto Basile e l'innesto bretella laterale, subito dopo il Ponte Corleone.

Il provvedimento, che ha validità dieci giorni a partire da oggi e, comunque, sino all'ultimazione dei lavori, prevede le seguenti limitazioni:

chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;:

come segue:

Viale Regione Siciliana, tratto compreso tra Svincolo Ernesto Basile e innesto bretella laterale subito dopo il Ponte Corleone - corsia laterale – direzione Basile/Ponte Corleone;

Viale Regione Siciliana, tratto compreso tra Svincolo Ernesto Basile e innesto bretella laterale subito dopo Ponte Corleone - corsia centrale – direzione Basile/Ponte Corleone;

Viale Regione Siciliana, tratto compreso tra Svincolo Ernesto Basile e innesto bretella laterale subito dopo Ponte Corleone - corsia laterale – direzione Ponte Corleone/Basile;

Viale Regione Siciliana, tratto compreso tra Svincolo Ernesto Basile e innesto bretella laterale subito dopo Ponte Corleone - corsia centrale – direzione Ponte Corleone/Basile;

La ditta esecutrice, dovrà eseguire i lavori impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale.



I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e, comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e a tutti gli ostacoli al libero transito.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

