Palermo, lavori di rifacimento manto stradale in Via Foro Italico Umberto I e Cala fino al 9 agosto

Fino a venerdì 9 agosto saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Foro Italico Umberto I e Cala, interessando la parte ''lato monte'' delle carreggiate.

06/08/2024

Terna comunica che fino a venerdì 9 agosto saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Foro Italico Umberto I e Cala, interessando la parte "lato monte" delle carreggiate, nel Comune di Palermo.



L’intervento è conseguente alla conclusione parziale del cantiere per la sostituzione dell’esistente elettrodotto in cavo interrato a 150 kV, denominato “C.P. Quattroventi – C.P. Mulini”, con un cavo di nuova tecnologia maggiormente affidabile e sostenibile.



Al fine di ottimizzare i lavori di ripristino stradale, il Comune di Palermo e Terna, operando in sinergia e coordinamento, hanno concordato un programma di manutenzione che verrà aggiornato in base all’andamento delle attività di cantiere. Gli interventi prevedono la ripartizione tra i due soggetti dei ripristini del manto stradale dell’area, limitando così i disagi alla viabilità e garantendo un rifacimento uniforme delle strade.

Fonte: Terna

