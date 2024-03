Palermo, Rap in azione a Bonagia con attività di diserbo e spazzamento: Priorità Scuole e avviate le rimozioni delle vampe

Rap

Palermo, Rap in azione a Bonagia con attivitą di diserbo e spazzamento: Prioritą Scuole e avviate le rimozioni delle vampe

Da due giorni le squadre afferenti all'area Igiene del suolo di RAP stanno intervenendo vicino alle scuole del quartiere Bonagia.

Una squadra dedicata al diserbo ed allo spazzamento, come richiesto nei giorni scorsi nel corso di una delle periodiche riunioni del Comitato di monitoraggio dell’amministrazione dal Sindaco Roberto Lagalla, da diversi giorni sta intervenendo nel quartiere 13 (Villagrazia-Falsomiele), dove ricade anche Bonagia, dando maggiore attenzione dove insistono gli Istituti scolastici.

Da due giorni, infatti, le squadre afferenti all’area Igiene del suolo di RAP stanno intervenendo vicino alle scuole del quartiere. In particolare, le maestranze munite di decespugliatori, soffiatori, scopa, paletta, supporto motocarro e spazzatrice hanno provveduto al diserbo e relativo spazzamento della via Lorenzo Panepinto (area di passaggio bimbi per accedere all’Istituto scolastico Mattarella) e della via Mico Geraci, tratto ex via della Giraffa. In quest’ultimo sito le attività continueranno nei prossimi giorni causa presenza di auto in sosta che ostacolano i lavori con la predisposizione di un avviso ai residenti a non posteggiare le auto.

“Successivamente alle suddette attività, concordando con la circoscrizione – fa sapere il presidente della RAP Giuseppe Todaro - l’azienda dedicherà ulteriori maestranze, sempre nel quartiere Bonagia per poi spostarsi in altre zone della città”.

Sempre nel quartiere Bonagia sono in corso anche delle attività, con il supporto della Polizia Municipale e Polizia di Stato, e l’ausilio di due autogru e un motocarro a vasca, per rimuovere le cataste di legno (cosiddette vampe) presenti in via Bartolomeo Sirillo e in via Mico Geraci affinché si eviti che vengano bruciate. Le attività di rimozione cataste di legno sono state avviate ieri anche a Brancaccio in particolare nelle vie: Norman Zarcone, in via Messina Marine e via Andrea Biondo ( ex via Azzolino Hazon).

