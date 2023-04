carte d'identità Carcere Pagliarelli

Palermo, rinnovo carte d'identità all'interno del Carcere Pagliarelli

''L'auspicio è che questo primo passo diventi un servizio permanente all'interno di tutti gli istituti di pena di Palermo'', ha dichiarato il consigliere comunale Giovanna Rappa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2023 - 10:46:59 Letto 697 volte

«Esprimo apprezzamento per il rilascio delle carte d'identità all'interno della Casa circondariale Pagliarelli. Finalmente, dopo un lavoro in sinergia con gli assessori Falzone e Tirrito e in collaborazione con il direttore e il personale del carcere, 21 detenuti hanno ottenuto il rinnovo delle carte di identità. Questo risultato raggiunto permetterà loro di esercitare i diritti fondamentali degni di una società civile. L'auspicio è che questo primo passo diventi un servizio permanente all'interno di tutti gli istituti di pena di Palermo».

Lo dichiara il consigliere comunale Giovanna Rappa.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!