Palermo, sindacati incontrano Comitato ordine e sicurezza: ''Inaccettabili le aggressioni alla Polizia municipale, servono più risorse''

''I fatti dello scorso 19 marzo e che hanno riguardato anche altre Forze di polizia dimostrano che il controllo del territorio è una necessità imprescindibile'', dicono i rappresentanti sindacali.

"Gli attacchi subiti dalla Polizia municipale di Palermo lo scorso 19 marzo sono una bruttissima pagina della storia di questa città. Ringraziamo il prefetto Massimo Mariani per aver manifestato vicinanza e attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori e aver incontrato le organizzazioni sindacali riunendo ieri il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo dicono Nicola Scaglione (Cisal), Giovanni Cammuca (Cgil), Vincenzo Rao (Cisl) e Salvatore Sampino (Uil) che ieri sono stati ricevuti dal Comitato presso la Prefettura di Palermo, riunione a cui hanno preso parte anche il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori comunali Dario Falzone e Maurizio Carta, il questore Vito Calvino, il comandante della Polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello e i rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco.

"I fatti esecrabili dello scorso 19 marzo e che hanno riguardato anche altre Forze di polizia dimostrano che il controllo del territorio è una necessità imprescindibile - dicono i rappresentanti sindacali - e siamo contenti della solidarietà manifestata dalle istituzioni. È necessario uno sforzo corale per garantire l'ordine pubblico e per questo abbiamo chiesto di avviare un confronto con il ministero dell'Interno per rinforzare l'organico del Corpo di Polizia municipale, anche abbassandone l’età media. Il prefetto e il sindaco hanno assicurato il loro impegno anche su questo fronte".

