scuola

Palermo, studenti in piazza: protesta contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti

Bloccati gli ingressi dell'Istituto professionale Pietro Piazza di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2023 - 11:52:51 Letto 783 volte

Bloccati gli ingressi dell'istituto professionale Pietro Piazza di Palermo.

Questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola per protestate contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!