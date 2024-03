Regolamento movida

Palermo, Tar sospende il regolamento movida, Forzinetti: ''Restiamo fiduciosi, le iniziative previste sono state già sostenute da altre sentenze''

Il provvedimento, in attesa dell'udienza per la trattazione in Camera di consiglio fissata il prossimo 11 aprile, riguarda solo il secondo comma dell'articolo 5, ovvero quello relativo agli orari di apertura e chiusura degli apparecchi da gioco con vincite in denaro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2024 - 17:19:24 Letto 736 volte

«In merito alla sospensiva del Regolamento movida da parte del Tar, si tiene a precisare che il provvedimento, in attesa dell’udienza per la trattazione in Camera di consiglio fissata il prossimo 11 aprile, riguarda solo il secondo comma dell’articolo 5, ovvero quello relativo agli orari di apertura e chiusura degli apparecchi da gioco con vincite in denaro.

Restiamo, comunque, tranquilli e fiduciosi sul pronunciamento della Camera di consiglio, in quanto le iniziative previste nel Regolamento movida sono state adottate per contrastare il fenomeno della ludopatia e loro legittimità d’azione è stata già sostenuta da altre sentenze».

Così dichiara l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!