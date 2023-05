turisti con animali

Palermo, un tavolo tecnico per redigere protocollo d'intesa per i turisti con animali al seguito

Un tavolo tecnico per stilare un protocollo d'intesa con il quale stabilire regole certe per permettere ai turisti che vengono in visita a Palermo di poter portare con sé, negli alberghi e nei ristoranti, i propri animali domestici.

"Un tavolo tecnico con le associazioni di categoria degli albergatori e ristoratori, le associazioni animaliste per stilare un protocollo d’intesa con il quale stabilire regole certe per permettere ai turisti che vengono in visita a Palermo di poter portare con sé, negli alberghi e nei ristoranti, i propri animali domestici.



Mercoledì prossimo, 10 maggio, alle 15 nella sede dell’assessorato al Turismo di piazza Marina, a Palazzo Galletti, incontrerò i rappresentanti degli albergatori e dei ristoratori palermitani Marco Mineo e Daniele Villante, insieme con Alessandro Montes, dell’associazione “Cani salvataggio”, con i quali fisseremo le regole per incentivare l’arrivo a Palermo dei turisti che viaggiano con i propri animali domestici, in primis cani e gatti, ma soprattutto per evitare che si possa ripetere quello che è successo qualche giorno fa, quando due turisti romani non vedenti si sono visti rifiutare i propri cani guida da un albergatore palermitano, che così ha pure violato la legge: non va dimenticato, infatti, che ben due norme nazionali, la 376 del 1988 e la 60 del 2006 stabiliscono che “al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida” e prevedono sanzioni amministrative per chi le viola.

Insomma, quello di mercoledì prossimo sarà sicuramente un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall’Amministrazione Lagalla di dar diventare Palermo una città sempre più accogliente ed inclusiva».



Lo dichiara l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.

