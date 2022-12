Papa Benedetto malato

Papa Benedetto, le condizioni restano gravi ma stabili

Il Pontefice Emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. Lo fanno sapere all'agenzia Ansa fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae: "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri". Il Pontefice Emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

L'ultima visita Benedetto XVI l'aveva ricevuta il primo dicembre scorso da parte dei due vincitori del Premio Ratzinger, il riconoscimento che ogni anno la fondazione a lui intitolata conferisce a studiosi di teologia. Di quel giorno restano alcune foto sulla pagina Facebook della Fondazione, istantanee che lo immortalano debole, smagrito, affaticato, più che seduto quasi abbandonato alla poltrona del monastero Mater ecclesiae. Accanto a lui da un lato il fido segretario Georg Gaenswein, dall'altro il presidente della Fondazione, l'ex direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, e poi i vincitori il biblista francese p. Michel Fédou, e il giurista ebreo prof. Joseph Weiler. Sul tavolo le candele rosse dell'Avvento. Poi più nessuna notizia su di lui, fino a quando di un Papa Emerito "molto ammalato" è stato Francesco stesso a parlare ai fedeli all'udienza generale.

Di recente lo scrittore e matematico Giorgio Odifreddi a rivelare che Ratzinger è da diverso tempo ormai afono, non potendo più articolare suoni per una grave compromissione delle corde vocali. Non si sa se abbia mai contratto il Covid ma certamente è stato vaccinato. "E' come una candela, che si consuma lentamente", aveva detto il suo fidato padre Gaenswein anni fa e forse ora ci avviciniamo al suo finale.

