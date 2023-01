Omelie

Papa Francesco bacchetta i sacerdoti: ''Le omelie sono un disastro, non è una conferenza, bastano dieci minuti''

Il Papa invita a contenere l'omelia in ''otto-dieci minuti, non di più, basta un pensiero, una immagine, che la gente si porti qualcosa a casa. Non deve essere una conferenza''.

Papa Francesco bacchetta i sacerdoti sulle omelie: "Per favore, sono un disastro", ha detto ai partecipanti al Corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche.

Il Pontefice aggiunge che spesso si dice: "Sono andato alla messa", "una bella lezione di filosofia", "quaranta-quarantacinque minuti". Il Papa invita a contenere l'omelia in "otto-dieci minuti, non di più, basta un pensiero, una immagine, che la gente si porti qualcosa a casa. Non deve essere una conferenza".

"L'omelia - ribadisce papa Francesco - non è appunto una conferenza, è un sacramentale", "la si prepara in preghiera, con spirito apostolico".

La messa è l'incontro con Dio "non un bel balletto", ha aggiunto il Papa nell'udienza. "È Cristo che fa vibrare il cuore, è l'incontro con Lui che attira lo spirito. Una celebrazione che non evangelizza non è autentica. né un bel balletto, estetico, bellissimo ma non una celebrazione autentica".

Allo stesso tempo le celebrazioni devono essere curate: "andare nelle parrocchie e non dire nulla di fronte a liturgie un po' sciatte, trascurate, mal preparate, significa - ha indicato Papa Francesco - non aiutare le comunità, non accompagnarle. Invece con delicatezza, con spirito di fraternità, è bene aiutare i pastori a riflettere sulla liturgia, a prepararla con i fedeli".

