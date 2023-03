Papa Francesco ricoverato

Papa Francesco resta in ospedale per un'infezione respiratoria

Sottoposto a esami medici, non sarebbero stati riscontrati problemi cardiaci, ma un'infezione respiratoria.

Lieve malore per Papa Francesco, che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione.

Sottoposto a esami medici, non sarebbero stati riscontrati problemi cardiaci, ma un'infezione respiratoria. Lo ha riferito la Santa Sede. Al momento le condizioni del Pontefice non destano preoccupazione, ma rimarrà in reparto per qualche giorno per essere monitorato. La Tac toracica a cui è stato sottoposto il Pontefice avrebbe dato esito negativo. Esclusa anche l'infezione da Covid-19.

