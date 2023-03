Papa Francesco ricoverato

Papa Francesco ricoverato, Cei: ''Preghiera corale da tutta la Chiesa''

Preghiere da tutto il mondo sono giunte in Vaticano per Papa Francesco, tra cui quella della presidenza della Conferenza episcopale italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2023 - 00:05:00 Letto 790 volte

Preghiere da tutto il mondo sono giunte in Vaticano per Papa Francesco, tra cui quella della presidenza della Conferenza episcopale italiana che, a nome dei vescovi italiani, ha voluto esprimere "vicinanza" a Bergoglio, "assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia". Nell'augurare al Santo Padre "una rapida ripresa, la presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di lui e di tutti i pazienti".

Fonte: TGCOM24

Ti potrebbe interessare? Papa Francesco resta in ospedale per un'infezione respiratoria

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!