Pd, Schlein: ''Pronta legge per riconoscere i diritti delle coppie omogenitoriali''

La segretaria del Pd Elly Schlein, ha annunciato che il Pd presenterà una legge per riconoscere i diritti delle coppie omogenitoriali.

Pubblicata il: 19/03/2023

La segretaria del Pd Elly Schlein, ha annunciato da piazza della Scala a Milano che il Pd presenterà una legge per riconoscere i diritti delle coppie omogenitoriali, con una norma preparata e scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford.

"Saremo al loro fianco come in piazza anche in Parlamento" ha detto Schlein. E ha aggiunto: "Bisogna convincere questo governo che le discriminazioni non hanno portato mai a un avanzamento della società".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook Schlein

