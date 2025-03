pedane lignee

Pedane lignee nel tratto via Celso - piazza Vigliena, Opposizione: ''Provvedimento adottato non è stato sottoposto al Consiglio comunale''

Nel tratto che unisce via Celso con piazza Vigliena, vengono disposte delle pedane lignee che coprono i marciapiedi e occupano anche una parte della carreggiata.

«Constatiamo con stupore che in via Maqueda, nel tratto che unisce via Celso con piazza Vigliena, vengono disposte delle pedane lignee che coprono i marciapiedi e occupano anche una parte della carreggiata.



Al di là di ogni riserva sulla capacità che tale iniziativa raggiunga l’obiettivo di un maggiore decoro dei luoghi, ci si domanda se è stata valutata la possibilità di eseguire poi gli adeguati interventi di pulizia delle caditoie, se è stato altresì valutato un sufficiente intervallo stradale tra una pedana e l’altra di fronte per il passaggio dei mezzi soccorso, tenuto conto che sulla carreggiata residua insisterà tutto il traffico pedonale.



Rileviamo e stigmatizziamo inoltre, il fatto che il provvedimento adottato non è stato sottoposto al Consiglio comunale come è previsto per ogni intervento da effettuare sulla via Maqueda».



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi; del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli; di AVS, Giambrone e Mangano; di Oso, Argiroffi e Forello; del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

