Pensioni minime, Berlusconi: ''Vogliamo portare a mille euro per anziani, disabili e mamme''

Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, vuole portare le pensioni minime a mille euro, anche per le mamme. Lo ha affermato lo stesso leader azzurro a "Stasera Italia", spiegando: "Il nostro impegno di legislatura è quello di portare le pensioni minime a mille euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme, che non hanno mai potuto svolgere un lavoro retribuito sacrificandosi per la famiglia tutta la vita".

"L'altro impegno è quello di offrire una speranza concreta di lavoro ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, perché sono troppi quelli che oggi non studiano e non lavorano", ha aggiunto.

