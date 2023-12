periferie Palermo

Periferie di Palermo, Mancuso: ''Riqualificazione mette fine a un'attesa di oltre vent'anni per ridare qualità ad aree degradate''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2023 - 09:18:42 Letto 792 volte

"Il piano di riqualificazione urbana siglato tra il Comune di Palermo e la Regione Siciliana segna un importante passaggio verso l'ammodernamento dei quartieri periferici della nostra città. L'investimento di 62,7 milioni di euro destinati a rinnovare i quartieri Borgo Nuovo, Zen e Sperone, grazie all’utilizzo dei fondi ex Gescal, mette fine a un’attesa di oltre vent’anni per ridare qualità ad aree degradate della nostra città. Finalmente si procederà al recupero di strutture, spazi verdi, scuole e viabilità nei quartieri Sperone, Borgo Nuovo e Zen. Questo meraviglioso piano di riqualificazione migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma creerà anche opportunità di lavoro attraverso la realizzazione di nuovi cantieri. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Aricò per questa importante intesa che migliorerà certamente la qualità della vita delle nostre periferie".

Lo dichiara il vice presidente vicario del Consiglio comunale Giuseppe Mancuso.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Archivio

