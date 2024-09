MobilitÓ

Piano City Palermo 2024, divieti e strade chiuse in piazza Danisinni e via del Quattro Aprile

L'ufficio Traffico e MobilitÓ ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta per la via del Quattro Aprile, piazza Danisinni e altre.

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento della Manifestazione denominata “Piano City Palermo 2024”, del 21 e 22 settembre 2024, ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta per la via del Quattro Aprile, piazza Danisinni e altre.

Il provvedimento ordina:

SABATO GIORNO 21/09/2024

VIA DEL QUATTRO APRILE intero tratto - Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati intero tratto dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e, comunque, sino a cessate esigenze;

VIA DANISINNI tratto compreso tra via Antonino della Rovere e piazza Danisinni: chiusura al transito veicolare, con sbarramento all’altezza di via A. della Rovere, eccetto residenti posti H e Passi carrabili regolarmente autorizzati, e mezzi di soccorso e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in occasione del concerto dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e, comunque, sino a cessate esigenze;

PIAZZA DANISINNI intero piazzale - Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in occasione del concerto dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e, comunque, sino a cessate esigenze;

LARGO BRUNO BUOZZI intero tratto - Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in occasione del concerto dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e, comunque, sino a cessate esigenze;

VIA DEI CASSARI da via dei Tintori a Piazza Garraffello - Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in occasione del concerto dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e, comunque, sino a cessate esigenze.

DOMENICA GIORNO 22/09/2024

PIAZZA VILLENA Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in occasione del concerto dalle ore 04.00 alle ore 09.00 e, comunque, sino a cessate esigenze; chiusura al transito veicolare di via Maqueda lato stazione tratto da via Calderai/via Ponticelli a Piazza Villena;

Via dell’Università e via G. D’Alessi allo sbocco su via Maqueda - obbligo di svolta a dx con direzione via Ponticelli; Chiusura al transito veicolare di via Maqueda lato Teatro Massimo tratto da via Venezia a Piazza Villena; chiusura al transito veicolare di via Vittorio Emanuele lato Cattedrale da via Montevergini a Piazza Villena.

I VEICOLI DI SUPPORTO AGLI EVENTI SONO ESCLUSI DAI SOPRA RIPORTATI PROVVEDIMENTI, PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE ATTREZZATURE ED IL MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI.

Fonte: Comune di Palermo

