Piano investimenti ospedali siciliani, Lagalla: ''Palermo attende da tempo un ampio rinnovamento dell'edilizia sanitaria''

''Da parte del Comune di Palermo ci sarà massima disponibilità e spirito di collaborazione nei confronti della Regione Siciliana'', ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

07/03/2024

“Esprimo apprezzamento per l’impegno che sta mettendo in campo il Presidente della Regione Siciliana Schifani nel piano di investimenti sulla sanità pubblica in Sicilia. Palermo attende da tempo un ampio rinnovamento dell’edilizia sanitaria e sono soddisfatto di vedere il capoluogo in prima fila in questo piano, a cominciare dal progetto per la realizzazione del nuovo polo pediatrico.

Le opere saranno in grado di fornire, non solo più posti letto, ma anche modelli di servizio sanitario ai cittadini più moderni e adeguati.

Da parte del Comune di Palermo ci sarà massima disponibilità e spirito di collaborazione nei confronti della Regione Siciliana, del Presidente Schifani e del suo progetto di istituire una cabina di regia, nella quale rientra proprio l’amministrazione comunale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

