Pillola antivirale Paxlovid Pfizer dal medico di famiglia: oggi via libera dell'Aifa

Nella riunione straordinaria di oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa valuterà e molto probabilmente approverà il piano terapeutico dell'antivirale Paxlovid.

Conto alla rovescia per la prescrizione dell'antivirale in pillola Paxlovid di Pfizer dai medici di famiglia. Nella riunione straordinaria di oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa valuterà e molto probabilmente approverà il piano terapeutico dell'antivirale Paxlovid: una sorta di 'manuale d'uso' per il medico di famiglia. Lo apprende l'Adnkronos Salute.

Il piano andrà compilato dal medico prescrittore per permettere agli adulti colpiti dal Covid-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione della malattia severa, di avere il farmaco senza andare in ospedale.

